Çiğlili sanatçıları buluşturan ziyaret

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan sanatçılarla bir araya geldi.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gerçekleştirilen programda ilçede yaşayan sanatçılarla buluştu. Programda Çiğlili sanatçılar, görüş ve önerilerini dile getirdi. Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede; Çiğli'de sanatsal faaliyetler, yeni kültür merkezi, planlanan edebiyat ve şiir etkinlikleri gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Gümrükçü, toplantı boyunca sanatçıları büyük dikkatle dinleyerek ve notlar aldı. Toplumların gelişiminin sanata ve sanatçıya verdiği değerle ölçülebileceğini vurgulayan Gümrükçü, "Yol, park ve kaldırım gibi hizmetler bir şekilde yapılır. Önemli olan sanata yani insana yatırımdır. Kentlerin gelişmişliği, o kentte yaşayan insanların sanatsal etkinliklere ulaşılabilirliğiyle eşdeğerdir. Bu anlayışla çalışmalarımızı ve geleceğe dönük planlarımızı sürdürüyoruz. Çiğlili sanatçılarımızın desteği ve katkılarıyla çok güzel işler yapacağız" dedi.



Yönetimde çoğulculuk anlayışını her alanda hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Gümrükçü, şöyle devam etti:



"Gerek sanat, gerekse diğer alanlarda hayata geçireceğimiz hizmet ve projelerle ilgili çalışmalarımızı konunun uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunarak yürütüyoruz. Sanat ile ilgili faaliyetlerimizi sürdürürken de, ilçemizde yaşayan sanatçılarımızın engin fikirlerinden yararlanmak istedik. Bu bağlamda farklı branşlarda çok önemli eserler ortaya koymuş olan Çiğlili sanatçılarımızla düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik. Hali hazırda yürüttüğümüz projeler ve başlatmayı düşündüğümüz edebiyat ve şiir etkinlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Katıldıkları için tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR