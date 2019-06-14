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CİHANGİR'DEKİ DOĞALGAZ PATLAMASI DAVASINDA KARAR (1)

4 saat önce

Haber: Özden ATİK İstanbul DHACihangir'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada, karar çıktı.

CİHANGİR'DEKİ DOĞALGAZ PATLAMASI DAVASINDA KARAR (1), System.String[]

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA
Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen olan iki sanığa "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi iki sanık ise beraat etti.

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Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
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