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Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçiler yağmur duası etti

6 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinin kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde, çiftçiler bir araya gelip, yağmur duası etti.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçiler yağmur duası etti, System.String[]

MANİSA'nın Selendi ilçesinin kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde, çiftçiler bir araya gelip, yağmur duası etti.

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarlığı'nca düzenlenen yağmur duasına, ekili arazilerindeki ürünler için yağış bekleyen aralarında kadınların da bulunduğu çiftçiler katıldı. Yağmur duasına Selendi Belediye Başkanı MHP'li Nurullah Savaş, siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ile çevre köy ve mahalle muhtarları da katıldı. Çıkrıkçı Mahallesi Camisi'nde kılınan Cuma namazına ardından cami önünde toplanan çiftçiler yağmur yağması için dua etti. Selendi Müftüsü Ömer Bozkurt'un ettiği duaya çiftçilerden bazıları avuçların gökyüzüne kimileri de yere doğru çevirerek eşlik etti. Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Metin Başoğul, çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediğini belirtip, "Ancak, beklenen yağmur bir türlü gelmedi. Bizler de çaresiz yağmur duasına çıktı. Allah, inşallah dualarımızı kabul eder yoksa çiftçimiz perişan olur" dedi.Yağmur duasına katılanlara, daha sonra keşkek, nohut, etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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