Son Dakika Haberleri: Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi

Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi

1 saat önce

BORUSAN Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi.

Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi, System.String[]
BORUSAN Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi. Çıldır Gölü üzerinde son 5 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda BOM'un şampiyon sürücüleri, katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşattı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bu yıl 5'ncisi düzenlenen organizasyon ile BOM Akademi eğitmenleri, katılımcılara güvenli sürüş eğitimi verdi. Buzla kaplı göl yüzeyinin Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlandığı organizasyonda 3 farklı parkurda detaylı bir eğitim verildi. Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü pistte katılımcılar, lüks otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken, lastik, frenleme, vites ve şerit değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi konularda da eğitim aldı.

Türkiye'de tek olan parkurda gerçekleştirilen ve BOM'un şampiyon pilotları ile eğitmenlerinin yönetiminde verilen eğitime farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip çok sayıda sürücü katıldı. Katılım şartı olarak ehliyet sahibi olmanın yeterli olduğu eğitim ile BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağladı. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:15 Kaynak: DHA

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