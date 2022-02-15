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ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI - Son Dakika

ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI

15.02.2022 09:39

YÜZEYİ yaklaşık 40 santimetre buzla kaplı Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, halk ozanları tarafından sazlı sözlü türkülerle karşılandı.

YÜZEYİ yaklaşık 40 santimetre buzla kaplı Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, halk ozanları tarafından sazlı sözlü türkülerle karşılandı.

Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve üzerinde atlı kızak gezileri düzenlenen 124 kilometre kare alana sahip Çıldır gölü, Doğu Ekspresi ve turlarla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Çıldır Gölü'ne gelen turistler, bölgenin halk ozanları tarafından sazlı sözlü türkülerle karşılandı. Çıldır gölünün doğasına hayran kalan turistler, aşıkların sazlı sözlü türküleri eşliğinde buz üzerinde halay çekip, doyasıya eğlendi.

Göl kenarındaki restoranlarda ve gölün buzla kaplı yüzeyinde turistlere deyişler söyleyen halk ozanları, hem turistleri eğlendirdiklerini, hem de aşıklık geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde doyasıya eğlenen turistler ise Çıldır gölünün muhteşem bir doğaya sahip olduğunu, aşlıkların geziye renk kattığını dile getirdi.

ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI
ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI
ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI
ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI

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Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇILDIR GÖLÜ'NE GELEN TURİSTLERİ HALK OZANLARI KARŞILADI - Son Dakika
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