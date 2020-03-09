Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladı - Son Dakika

Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladı

6 saat önce

Kışın kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerindeki buzlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladı, System.String[]

Kışın kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerindeki buzlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü'nden sonra en büyük göl olan Kars- Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde, kışın etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı yüzünden yaklaşık 40 santimetre buz tabakası oluşuyor.

Üzerinde atlı kızaklar ile gezintinin yanı sıra buzlar kırılarak eskimo usulü balıkçılık yapılan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kışın çoğunlukla hava ısısının sıfırın altında seyrettiği yörede, son günlerde hava sıcaklığının zaman zaman sıfır derecenin üzerine çıkmasıyla göl üzerindeki buzlar da erimeye başladı.

Halen yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl yüzeyindeki buzlarda oluşan yarıklar ile kıyılarda biriken buz kütleleri dikkati çekiyor.

Özellikle kıyı kesimlerinde buzların erimeye başladığı gölde, buz kalınlığının yeterli seviyede olması yüzünden atlı kızak ile gezinti bir süre daha devam edecek.

Gölde buz tabakasının incelmesi ve kırılma riski oluşturması halinde atlı kızakla gezinti yapılmasına izin verilmiyor. Henüz risk bulunmadığı için göle gelen vatandaşlar, göl üzerinde gezinti yaparak tamamen buz ve kar ile kaplı bölgenin doğal güzelliğinin keyfini yaşıyor.

Göl üstünde yürüyüşe çıkan Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü üstünde gezmeyi sevdiğini söyledi.

Kıyılar başta olmak üzere gölde oluşan buz kütlelerini görmek için Çıldır'a geldiğini anlatan Özer, "Gölün kıyısı başta olmak üzere bazı bölümlerinde devasa buz kütleleri ilgi çekiyor. Bunlar buzların hareketiyle oluşmuş. Çıldır Gölü, her mevsim ayrı bir güzel. Şu an buzlar erise bile farklı bir güzellik sunuyor." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti

Son Dakika Haberleri
18:02 Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor
18:01 Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan ADEM ve huzurevine ziyaret
18:01 Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
18:00 Kışanak ve Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi
18:00 Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:05:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıldır Gölü'nün buzları havanın ısınmasıyla erimeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]