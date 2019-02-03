Çıldır Gölü Yüzeyindeki Buz Kırıldı, İş Makinesi Sulara Gömüldü
49 dakika önce
Çıldır Gölü yüzeyindeki buz kırıldı, iş makinesi sulara gömüldüARDAHAN - Ardahan'ın kısmen donan Çıldır Gölü'nde buzun kırılması sonucu göle gömülen iş makinası için kurtarma operasyonu başlatıldı.
Çıldır
Gölü yüzeyindeki buz kırıldı, iş makinesi sulara gömüldü
ARDAHAN - Ardahan
'ın kısmen donan Çıldır Gölü'nde buzun kırılması sonucu göle gömülen iş makinası için kurtarma operasyonu başlatıldı.
9 Şubat tarihinde yapılacak olan '6. Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni' festivali öncesi belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmalarına başlanıldı. Çıldır Belediyesi
'ne ait kepçe, Çıldır Gölü üzerinde yapmış olduğu kar temizliği sırasında kısmen donan buzun kırılmasıyla göle gömüldü. Sular altına gömülen iş makinası için ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.
Kepçe operatörü Cahit Turan
'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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