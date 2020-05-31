Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki - Son Dakika

Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki

- Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki Konya'nın Hüyük ilçesindeki çilek üreticileri, sosyal medyada çilek içerisinden çıktığı iddia edilen video görüntüleriyle gündeme gelen haberlere tepki gösterdi.

- Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesindeki çilek üreticileri, sosyal medyada çilek içerisinden çıktığı iddia edilen video görüntüleriyle gündeme gelen haberlere tepki gösterdi. Çilek bahçelerinde çalışan çilek toplayıcılığından geçimini sağlayan tarım işçileri de kameralar önünde topladıkları çilekleri yiyerek böcek iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, son yıllarda gerçekleştirdiği hamle ile Hüyük ilçesinin Türkiye'de organik çilek üretiminin borsası haline geldiğini vurgulayarak, ortaya atılan iddiaların üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Hüyük'te üretim yapan çilek üreticisinin hepsinde organik üretim sertifikası olduğunu hatırlatan ve yörede üretimin 15 yıl öncesine dayandığını anlatan Başkan Çiğdem, "Hem Konya Büyükşehir Belediyemiz hem de kapatılmadığı dönemde İl Özel İdaresi'nin destekleriyle ilçemizde çilek üretimi başlamıştı. O zaman bir iki dönüm olarak zorla ekilmeye başlanılan çilek, geçen yılki rekolte ile 72 milyon lira olarak bölgemize bir katma değer vergisi sağlamıştı. Bunda Büyükşehir Belediyemizin çok büyük bir katkısı var. Çünkü, Büyükşehir Belediyemiz bu yıl bile korona virüs salgını sürecinden geçtiğimiz dönemde bile 450 bin fide dağıtımı yaptı üreticiye. Her türlü desteği sağladı. Hakkı yenmez, emeği ödenmez. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e ilçem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hüyük ilçemizde yerel yönetimlerimiz ve devletimizin desteğiyle gelinen bu süreçte yöremizde çilek üretimi için sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu devam eder" dedi.

Hüyüklü çilek üreticisi Ayşe Yalçın ise, 15 dekarlık alanda organik çilek yetiştiriciliği yaptığını belirterek, 10 yıldır yörede bu üretimi sürdürdüğünü anlattı. Çilek üretiminin hem zevkli, hem de iyi gelir getiren bir iş olduğunu vurgulayan Yalçın, yörede hemen hemen herkesin bu işe yöneldiğinin altını çizerek, Türkiye'nin en güzel aromalı çileğinin Hüyük ilçesinde yetiştirildiğini belirtti. Yalçın, hiçbir yerin aromasının bu yörede üretilen ürünün aromasını tutmadığını da anlatırken, "Türkiye'nin en güzel aromaya sahip çilekleri Hüyük'te Çavuş ve çevresinde bu bölgede üretilmektedir. Yüzde 80 aroma vardır. Hiçbir yerin aroması burayı tutmaz yani. Biz buradan ekmek yiyor, para kazanıyoruz. Ama şu son günlerdeki yaşadıklarımız moral motivasyonumuzu alt üst ediyor. 'Böcek var' denilerek ürünümüzü karalamaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok bizim ürettiğimiz çileklerde. Öyle olsa biz de yemeyiz. Kendi yemediğimizi bil ele vermeyiz, yedirmeyiz. Önce kendimiz yiyoruz, çoluğumuz çocuğumuz yiyor. Ondan sonra başkaları yemeye başlıyor."diyerek tepkisini dile getirdi.

Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki

Konya, Hüyük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü         
12:25
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu         
12:19
Rahatına düşkün Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor         
12:17
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı         
12:01
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı         
11:56
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta         
11:53
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı         
11:49
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var         
11:25
Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı         
11:17
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin         
11:11
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir         
11:06
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor         
10:56
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi         
10:36
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi         
10:26
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı         
10:26
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 15:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]