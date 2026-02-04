Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme

04.02.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISINI ZİYARETCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISINI ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Suriye'de etnik ve mezhepsel ayrım yapmadıklarını ve barıştan, diyalogdan yana olduklarını kaydeden Özel, sağlanan yeni mutabakattan memnuniyet duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisini değerlendiren Özel, "Ümit ederim bu konuda bir ilerleme sağlarlar. Ümit ederim ajandasında vardır. Kaşıkçı cinayetinden beri aradaki ilişkilerin bozulması, ikili vizenin kaldırılması ve transit vize açısından da sadece 4 günlük vize vermesini ve böylelikle de transit bir yolculuğun, ticaretin mümkün olmamasını sağlıyor. Çünkü Suriye'de ve diğer ülkelerde geçen zaman Suudi Arabistan ve diğer ülkelere gidilmesini ve dönülmesini bu sürede imkansız hale getiriyor. Eskiden olduğu gibi ikili vize uygulaması ve en az vizenin 10 günlük olmasına ihtiyaç vardır. Bunu da ticaret açısından, ihracat açısından son derece kıymetli buluyoruz. Hem Türkiye'ye hem Suriye'ye barış, kardeşlik, huzur ve el ele kalkınma diliyoruz. Bu sürece girildiği anda Türkiye'deki sığınmacıların da ülkesine dönmelerin imkanları genişleyecektir.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Cilvegözü, Diplomasi, İnceleme, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme - Son Dakika

Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı
Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi’nin isteği üzerine çekilirim Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin isteği üzerine çekilirim
Gianni Infantino: Rusya’nın yasağı kalkmalı Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Geri döndü Tolga Ciğerci’nin yeni takımı şaşırttı Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Selçuk İnan’dan Milan Skriniar’a tepki: Ahlak sınırlarını aştı Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı

20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
20:11
Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 20:27:29. #7.11#
SON DAKİKA: Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.