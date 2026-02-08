ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın'ı Geçti - Son Dakika
ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın'ı Geçti

ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın\'ı Geçti
08.02.2026 17:17
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın'ı 81-63 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu

1. Periyot: 21-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 63-49

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 81-63 yendi.

Kaynak: AA

Spor ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın'ı Geçti

SON DAKİKA: ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın'ı Geçti - Son Dakika
