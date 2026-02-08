ÇİMSA Mersin, Nesibe Aydın\'ı Geçti

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan
ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler
Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu
1. Periyot: 21-18
Devre: 48-34
3. Periyot: 63-49
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 81-63 yendi.
