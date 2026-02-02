Çimsa'nın Yatırımları ve İhracatı Güçleniyor - Son Dakika
Çimsa'nın Yatırımları ve İhracatı Güçleniyor

02.02.2026 11:36
Çimsa, son 5 yılda Türkiye'ye 250 milyon dolarlık yatırım yaptı, ihracatı ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, şirketin son 5 yılda Türkiye'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım yaptığını, gerçekleştirdiği ihracatla da ülke ekonomisine 1,5 milyar dolara yakın katkı sağladığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zenar, Çimsa'nın 50 yıla yaklaşan üretim yolculuğunda Türkiye'deki tesislerin her zaman stratejik önemde olduğunu belirterek, Mersin, Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki yatırımlarla küresel rekabet gücünü artırdıklarını ifade etti.

Mersin fabrikasının gri çimento, beyaz çimento ve CAC üretimini aynı anda yapabildiğine dikkati çeken Zenar, "Bu açıdan dünya yapı malzemeleri literatürüne geçmiş bir tesis. Bugün 3 farklı kıtaya yayılan fabrikalarımızla beyaz çimentoda dünyanın ikinci, CAC'ta ise üçüncü en büyük oyuncusuyuz. Türkiye'deki tesislerimiz bu küresel liderlik yolculuğumuzun en büyük destekçileri arasında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Zenar, Çimsa'nın hem ürün hem de pazar çeşitlendirmesiyle ihracat gücünü sürekli artırdığını vurgulayarak, "Bugün Amerika'dan Avustralya'ya, İtalya'dan Güney Kore'ye kadar dünyanın 80'e yakın ülkesine ihracat yapıyoruz. Son 5 yılda Türkiye'den dünya pazarlarına gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyar dolara yakın ihracatla, ülkemizin katma değerli ihracat seferberliğine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çimsa'nın Türkiye'yi ana büyüme üssü olarak konumlandırdığını kaydeden Zenar, şunları kaydetti:

"Son 5 yıl içinde sadece Türkiye'ye yaptığımız yatırım 250 milyon dolara yakın. Bu, bizim ülkemize olan güvenimizin, bu topraklara verdiğimiz önemin en büyük göstergesi. Bugün çimentodan yapı malzemelerine geçişte bir köprü görevi gören ve malzeme dönüşümünün bizim sektörümüzdeki en önemli örneklerinden olan CAC'ta ülkemizdeki tek üreticiyiz. Şu anda Mersin'de devam eden ilave CAC yatırımımızın bu senenin ilk yarısında tamamlanmasıyla birlikte, Çin hariç pazarlardaki küresel CAC tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine yanıt verebilecek bir kapasiteye sahip olacağız."

Yenilikçi ürünler Türkiye'de geliştirilip küresel pazara sunuluyor

Zenar, Mersin fabrikasının Çimsa'nın ve Türk sanayisinin "akıl üretme merkezleri" arasında yer aldığının altını çizerek, AR-GE merkezi olarak kullanılan Formülhane'de geliştirilen teknolojilerle şirkete yeni yetkinlikler kazandırdıklarını belirtti.

Bu merkezde Türk mühendisler tarafından geliştirilen Flycrete ve Rapidome gibi yenilikçi ürünlerle yapı malzemeleri alanında katma değerli çözümler sunduklarını aktaran Zenar, bu ürünlerin Türkiye'de geliştirilip dünya pazarlarına sunulduğuna işaret etti.

Flycrete ürününün havalimanı pistleri gibi ağır yüke maruz kalan alanların 3 saat içinde onarılarak uçakların inişi için tekrar hazır hale getirilmesini sağladığını belirten Zenar, söz konusu merkezde devam eden faaliyetlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer yandan 3D teknolojisini Çimsa'nın özel reçete beyaz betonu ile buluşturan Rapidome geleceğin yapılarını sadece 48 saat içerisinde inşa ediyor. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl içerisinde bünyemize kattığımız Kratos inşaat güçlendirme çözümleri ile yapı malzemeleri alanındaki ürün portföyümüzü ileri teknolojiye sahip sentetik fiber ürünleriyle güçlendirdik. Türkiye'de geliştirilen ve üretilen bu katma değerli ürünleri, 80'e yakın ülkeye yayılan global satış ağımız aracılığıyla dünya pazarlarına sunuyoruz."

Kaynak: AA

