Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 5 bin 833 kişi yaşamını yitirdi. Virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de hayat normale dönmeye başlarken, Pekin yönetimi virüsle mücadeleyi bir adım daha ileri taşıdı.
Çin, 15 dakikada sonuç veren 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirildi. Çin'in geliştirdiği kit koronavirüs salgını ile mücadeleyi daha da güçlendirecek. Sonucu öğrenmeyi hızlandıran test çubukları, Çin'in Hefei eyaletinde özel bir firma tarafından üretildi.
Haberi Çin'in Ankara Büyükelçiliği duyurdu. Elçiliğin twitter hesabından yapılan paylaşımda "15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti" ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik, paylaşımında "Birlikte ayaktayız ve birlik güç demektir" vurguları yapıldı. Test çubuğunun klinik testlerden başarıyla geçtiği, testlerin Çin pazarına dağıtılacağı açıklandı.
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi