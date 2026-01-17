Çin, 2025'te Elektrik Tüketiminde Rekor Kırdı - Son Dakika
Çin, 2025'te Elektrik Tüketiminde Rekor Kırdı

17.01.2026 20:21
Çin, 2025 yılında elektrik tüketimini 10,4 trilyon kilovatsaate çıkararak rekor kırdı.

Çin'de elektrik tüketiminin, 2025 yılında ilk kez 10 trilyon kilovatsaati aştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Enerji İdaresi, 2025 yılı elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede elektrik tüketimi, 2025'te yıllık bazda yüzde 5 artarak 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşırken, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aştı.

Bu dönemde elektrik tüketimi ABD'nin iki katını, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Hindistan ve Japonya'nın toplamını aşan Çin, elektrik tüketimi 10 trilyon kilovatsaati aşan ilk ülke oldu.

Elektrik tüketimindeki artışta yüksek teknoloji imalatı başı çekti. Elektrik tüketimi, yeni enerji araçlarının üretiminde yüzde 20, rüzgar enerjisi donanımları üretiminde yüzde 30 arttı.

Dijital ekonominin ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması yeni elektrik talebi yaratırken, 5G gibi yeni altyapıların hızlı gelişimi sonucu internet ve bağlantılı sektörlerdeki elektrik tüketimi de yüzde 30 artış kaydetti.

Batarya şarj ve değiştirme sektörlerinde de elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 50 artış görüldü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

