Çin 2027'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi Standartları Oluşturacak
Çin 2027'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi Standartları Oluşturacak

Çin 2027\'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi Standartları Oluşturacak
03.02.2026 16:56
Çin, 2030'a kadar 300'den fazla alçak irtifa ekonomisi standardı geliştirecek.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, alçak irtifa ekonomisine ilişkin standartlar sistemini 2027 yılına kadar büyük ölçüde oluşturmayı hedefliyor.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ve birden fazla merkezi hükümet departmanının pazartesi günü yayımladığı kılavuza göre, sektörün sağlıklı gelişimine güçlü destek sağlamak üzere 2030 yılına kadar alçak irtifa ekonomisine yönelik 300'den fazla standart oluşturulacak. Ayrıca yapısal olarak optimize edilmiş, ileri düzeyde, makul ve uluslararası düzeyde uyumluluğa sahip bir standartlar sistemi temel hatlarıyla tamamlanacak.

Söz konusu sistem, alçak irtifaya yönelik uçaklar, altyapı, hava trafiği yönetimi, güvenlik denetimi ve uygulama senaryolarının da aralarında bulunduğu tüm sanayi zincirini kapsayacak.

Hızlandırılmış sanayileşme dönemine giren Çin'in alçak irtifa ekonomisi, teknolojik araştırma ve geliştirme, ekipman imalatı, operasyon hizmetleri ve altyapı inşasını da kapsayacak şekilde eksiksiz bir endüstriyel ekosistem oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin 2027'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi Standartları Oluşturacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
