Son Dakika Haberleri: Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından "endişeli"
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Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından "endişeli"

1 saat önce

Çin, Tayvan'ın ABD'den 2 milyar doları aştığı tahmin edilen silah siparişinin ardından ABD'nin adaya silah satış eğiliminden "ciddi endişe duyduklarını" bildirdi.

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından
Çin, Tayvan'ın ABD'den 2 milyar doları aştığı tahmin edilen silah siparişinin ardından ABD'nin adaya silah satış eğiliminden "ciddi endişe duyduklarını" bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Tayvan'a silah satış planından "ciddi endişe duyduklarını" söyledi.
Sözcü Gıng, "Çin, ABD'nin ilgili eğiliminden ciddi endişe duyduğunu bildiriyor. ABD'yi Tayvan'a silah satmayı ve ABD-Tayvan askeri ilişkilerini durdurmaya çağırıyor." şeklinde konuştu.
Ülkesinin ABD'nin Tayvan'a silah satışına karşı tutumunun "tamamen tutarlı ve net olduğunu" dile getiren Gıng, "ABD'ye, Tayvan'a silah satma meselesinin yüksek hassasiyetini ve ciddi zarar verici yönünü tamamen anlama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Gıng, Washington yönetiminin Çin-ABD ilişkilerinin ve Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının zarar görmemesi için ABD'nin Tayvan meselesini "uygun şekilde ele alması" gerektiğini kaydetti.
ABD basını, Washington yönetiminin Tayvan'a 2 milyar doları aşan silah satışı yapmaya hazırlandığını, bu çerçevede satın alım taleplerinin gayri resmi olarak ABD kongresine gönderildiğini aktarmıştı.
Tayvan'dan gün içinde yapılan açıklamada ise ABD'den tank, anti tank silahı ve alçak irtifa hava savunma sistemi sipariş ettiği bildirilmişti.
Yüzden fazla M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi olarak detaylandırılan silahların satın alımı için gerekli talep mektubunun Washington yönetimine iletildiği kaydedilmişti.
ABD'nin, mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.
Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, ay başında Singapur'da düzenlenen Shangri-La Dialogue toplantısında, Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde güvenlik tartışmalarına müdahale etmemesi konusunda Washington yönetimini uyarmış, "Tayvan'ı Çin'den ayırmaya kim kalkışırsa onunla sonuna kadar savaşacağız." sözleriyle tehdit etmişti.
Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.
Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:29 Kaynak: AA
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