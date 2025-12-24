Çin, ABD\'yi İHA Kapsam Listesi\'nden Çıkmaya Çağırdı

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'yi yabancı menşeli insansız hava araçları (İHA) ve kritik önemdeki İHA parçalarını "Kapsam Listesi"ne ekleme kararına ilişkin hatalı uygulamalara son vermeye çağırdı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Sözcü salı günü yaptığı açıklamada söz konusu hamleye kesin şekilde karşı olduklarını belirterek ABD tarafına ilgili önlemleri derhal yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)