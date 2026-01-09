Çin-Afrika İşbirliği İçin Yeni Vizyon

ADDİS ABABA, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2026 Çin- Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın başlaması vesilesiyle düzenlenen törende gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Çin-Afrika işbirliğini ilerletmeyi amaçlayan dört öneri sundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Çin ve Afrika'ya kalkınmaya öncelik verme ve modernizasyonu ileri taşımak üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Wang, Çin ve Afrika'nın ortaklaşa modernleşme arayışına ilişkin altı maddelik öneri çerçevesinde iki tarafın, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde alınan kararları aktif şekilde hayata geçirip, halklar arası etkileşim ve tatbiki işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Çin ve Afrika'nın halklara öncelik vermesi, uzun vadeli halklar arası etkileşim mekanizmalarını teşvik etmesi ve halklar arası etkileşime yönelik ortaklık eylemini tam olarak uygulaması gerektiğini belirten Wang, böylelikle Çin ve Afrika halkları arasındaki etkileşimin daha da zenginleşeceğini ve 2,8 milyardan fazla insan arasında daha yakın ilişkiler kurulacağını vurguladı.

Çin ve Afrika'ya karşılıklı öğrenmeyi el üstünde tutma çağrısında bulunan Wang, her iki tarafın da parti ve devlet yönetişimi ve modernizasyonun ileri taşınması konusundaki deneyimlerini paylaşmak üzere Çin-Afrika yönetişim deneyim paylaşım platformlarından ve diğer mekanizmalardan tam anlamıyla yararlanmaları gerektiğini belirtti.

Wang, Çin ve Afrika'nın açıklık ve kapsayıcılığı da benimsemesi gerektiğini ifade etti. Wang, iki tarafın, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonundan yola çıkıp dört büyük küresel inisiyatifin uygulanmasına odaklanarak, küresel zorlukların üstesinden gelmek ve uygarlığın ilerlemesine katkıda bulunmak üzere birlikte çalışması ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Afrika'nın kalkınma ve canlanma süreçleri açısından kritik bir aşamada olduklarına dikkat çeken Wang, her iki tarafa Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nı, işbirliğinin temellerini sağlamlaştırmak ve yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğunun inşasını teşvik etmek üzere fırsat olarak değerlendirme çağrısında bulundu.