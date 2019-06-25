Cin 'Aşk Büyüsü' filmi 12 Temmuz'da vizyona girecek

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Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi