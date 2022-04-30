Çin Başbakanı, Norveç Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başbakanı, Norveç Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

30.04.2022 12:38
Çin Başbakanı, Norveç Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Çin Başbakanı Li, Çin'in ekonomi ve ticaret, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil teknolojiler ve çevre koruma gibi alanlarda Norveç'le işbirliğini güçlendirmeye ve Norveç'ten rekabetçi tarım ve balıkçılık ürünleri ithalatını artırmaya istekli olduğuna dikkat çekti.

Çin Başbakanı Li, Çin'in ekonomi ve ticaret, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil teknolojiler ve çevre koruma gibi alanlarda Norveç'le işbirliğini güçlendirmeye ve Norveç'ten rekabetçi tarım ve balıkçılık ürünleri ithalatını artırmaya istekli olduğuna dikkat çekti.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cuma günü, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Li, Norveç'in, Çin'in Kuzey Avrupa'daki önemli bir ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir temele sahip olduğunu söyledi. Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Norveç Kralı 5. Harald'ın 2018'de başarılı bir görüşme yaptıklarını ve Çin-Norveç ilişkilerinin gelişiminde güçlü bir ilerleme sağladıklarını kaydetti. Li, Çin'in, birbirlerine karşılıklı saygı ve eşitlikle davranmak, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek ve ilişkilerin sağlıklı bir biçimde karşılıklı olarak gelişmesini teşvik etmek amacıyla kazan-kazan işbirliğini derinleştirmek için Norveç'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Li, Çin'in ekonomi ve ticaret, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil teknolojiler ve çevre koruma gibi alanlarda Norveç'le işbirliğini güçlendirmeye ve Norveç'ten rekabetçi tarım ve balıkçılık ürünleri ithalatını artırmaya istekli olduğuna dikkat çekti.

Li, iki tarafın Kovid-19 pandemisiyle mücadelede ve küresel sağlığı iyileştirmede işbirliğini ve BM Güvenlik Konseyi'nde çok taraflı ilişkiler konusunda iletişimi geliştireceği umudunu dile getirdi. Li, dünyaya olumlu sinyaller göndermek ve küresel tedarik zincirlerinde istikrarı korumak için, Norveç'le sürdürülen serbest ticaret anlaşması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması müzakerelerinin hızlıca sonuçlandırılması için Norveç tarafına birlikte çalışma çağrısında bulundu. Li, Çin'in kapılarını daha geniş açmaya devam edeceğini ve ikili ve çok taraflı uluslararası işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Store ise, Norveç ve Çin'in yakın ve derin ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nde ve diğer çok taraflı ortamlarda sağlam ekonomik ve ticari işbirliğini ve derinlemesine iletişimi sürdürdüğünü söyledi. Store, Norveç'in uzun süredir tek Çin politikasına bağlı kaldığını ve yeşil ekonomi, deniz ekonomisi ve iklim değişikliği gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye, halklar arasındaki alışverişi güçlendirmeye ve işletmeler arasındaki işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu belirtti. İki taraf ayrıca Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Li, Çin'in ilkeli tavrını ayrıntılı olarak ele aldı.

YORUMLAR
500
Çin'in Yeni Geliştirilen Kolza Tohumu Çeşitleri Verim Rekoru Kırdı Çin'in Yeni Geliştirilen Kolza Tohumu Çeşitleri Verim Rekoru Kırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Norveç, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı, Norveç Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı, Norveç Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement