Çin Başbakanı, Norveç Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

Çin Başbakanı Li, Çin'in ekonomi ve ticaret, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil teknolojiler ve çevre koruma gibi alanlarda Norveç'le işbirliğini güçlendirmeye ve Norveç'ten rekabetçi tarım ve balıkçılık ürünleri ithalatını artırmaya istekli olduğuna dikkat çekti.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cuma günü, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Li, Norveç'in, Çin'in Kuzey Avrupa'daki önemli bir ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir temele sahip olduğunu söyledi. Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Norveç Kralı 5. Harald'ın 2018'de başarılı bir görüşme yaptıklarını ve Çin-Norveç ilişkilerinin gelişiminde güçlü bir ilerleme sağladıklarını kaydetti. Li, Çin'in, birbirlerine karşılıklı saygı ve eşitlikle davranmak, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek ve ilişkilerin sağlıklı bir biçimde karşılıklı olarak gelişmesini teşvik etmek amacıyla kazan-kazan işbirliğini derinleştirmek için Norveç'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Li, Çin'in ekonomi ve ticaret, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil teknolojiler ve çevre koruma gibi alanlarda Norveç'le işbirliğini güçlendirmeye ve Norveç'ten rekabetçi tarım ve balıkçılık ürünleri ithalatını artırmaya istekli olduğuna dikkat çekti.

Li, iki tarafın Kovid-19 pandemisiyle mücadelede ve küresel sağlığı iyileştirmede işbirliğini ve BM Güvenlik Konseyi'nde çok taraflı ilişkiler konusunda iletişimi geliştireceği umudunu dile getirdi. Li, dünyaya olumlu sinyaller göndermek ve küresel tedarik zincirlerinde istikrarı korumak için, Norveç'le sürdürülen serbest ticaret anlaşması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması müzakerelerinin hızlıca sonuçlandırılması için Norveç tarafına birlikte çalışma çağrısında bulundu. Li, Çin'in kapılarını daha geniş açmaya devam edeceğini ve ikili ve çok taraflı uluslararası işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Store ise, Norveç ve Çin'in yakın ve derin ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nde ve diğer çok taraflı ortamlarda sağlam ekonomik ve ticari işbirliğini ve derinlemesine iletişimi sürdürdüğünü söyledi. Store, Norveç'in uzun süredir tek Çin politikasına bağlı kaldığını ve yeşil ekonomi, deniz ekonomisi ve iklim değişikliği gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye, halklar arasındaki alışverişi güçlendirmeye ve işletmeler arasındaki işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu belirtti. İki taraf ayrıca Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Li, Çin'in ilkeli tavrını ayrıntılı olarak ele aldı.