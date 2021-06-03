Çin, Batılı perakende giyim firmalarını kalitesiz ürünler ithal etmekle suçladı - Son Dakika

Çin hükümeti, perakende giyim sektöründe H&M, Nike, Zara ve Batılı diğer markaları, güvenli olmayan, kalitesiz çocuk kıyafetleri ve diğer malları ithal etmekle suçladı.

Uluslararası Çocuk Günü münasebetiyle Çin Gümrük İdaresi, aralarında tişört, oyuncak ve diş fırçası gibi ürünlerin de bulunduğu 16 firmaya ait ürünleri "kalite ve güvenlik açısından niteliksiz" olarak tanımladığı bir liste yayınlandı.

Çin, H&M ürünlerini e-ticaret platformlarından kaldırırken, uygulama mağazaları da H&M, Nike ve Adidas gibi markaların uygulamalarını platformlarından kaldırdı.

Çin devlet televizyonu, geçen yıl artık Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen pamuğu kullanmayacağını açıklayan H&M markasını boykot çağrısında bulunmuş ve zorla çalıştırma konusunda endişelerini dile getiren diğer markaları da eleştirmişti.

Batılı hükümetler ve insan hakları grupları tarafından Pekin hükümetinin, Çin'in Sincan bölgesindeki insanları kamplarda zorla çalıştırdığı şeklinde suçlanmasının ardından Batılı markalar Çin devlet medyasının hedefi haline gelmişti.