Çin, Çok Taraflı Ticaret Sistemini Savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin, Çok Taraflı Ticaret Sistemini Savundu

20.01.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Yardımcısı Hı, dünya ticaretinde tek taraflı politikalara karşı çok taraflılığı desteklemeye çağırdı.

Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla dünya ticaretini ülkesinin lehine yeniden şekillendirmeye giriştiği bir dönemde, çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin korunması çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Hı, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşma yaptı.

Uluslararası uzmanlaşma, işbirliği ve tamamlayıcı üstünlükler ve kazan-kazan işbirliğine dayalı ekonomik küreselleşmenin tarihin hakim eğilimi olduğunu, Çin gibi çok sayıda ülkenin işine yaradığını ve hızlı kalkınmalarına olanak sağladığını aktaran Hı, "Ticaret ve tarife savaşlarının kazananı olmaz, üretim ve ticaret maliyetlerini artırmaktan başka işe yaramaz. Bunlar, dünya ekonomisini parçalar ve kaynakların küresel dağılımına zarar verir." dedi.

Hı, ülkeler arasında serbest ticaretin desteklenmesi ve herkese faydalı, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Küreselleşme mükemmel olmasa, çok sayıda soruna yol açsa da bunları çözmenin yolunun küreselleşmeyi reddetmek ve kendini tecrit etmek değil, sorunları diyalog yoluyla çözerek küreselleşmeyi doğru yönde ilerletmektir." ifadesini kullandı.

"Dünya orman kanuna geri dönmemeli"

Çok taraflı ticaret sisteminin son yıllarda ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hı, belirli ülkelerin tek taraflı eylemlerinin ve ticaret anlaşmalarının Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel ilkelerini ve kurallarını ihlal ettiğini, küresel ekonomi ve ticaret düzenine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Hı, DTÖ verilerine göre, üye ülkelerin birbirleriyle ticarette ayrım gözetmemesi ilkesini ifade eden "en çok kayırılan ülke" kuralına göre yapılan ticaretin dünya ticareti içindeki payının yüzde 80'den geçen yılın başında yüzde 72'ye gerilediğini hatırlattı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik ayrışmaların küresel ekonomik hasılayı yüzde 7 azaltabileceği tahmininde bulunduğuna dikkati çeken Hı, bunun hiçbir ülkenin faydasına olmadığını vurguladı.

Hı, "Her ülkenin kendi meşru haklarını ve çıkarlarını koruma hakkı var. Bir avuç ülkenin güce dayalı ayrıcalığı olmamalı, dünya orman kanununa geri dönmemeli." şeklinde konuştu.

"Pastayı büyütmek, pay kapmak için savaşmaktan daha önemli"

Bugünün dünyasında ekonomik büyümenin ivme kaybettiğine işaret eden Hı, IMF'nin dünya ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,1 olduğunu, bunun Kovid salgını öncesindeki yüzde 3,7'lik ortalamanın altında kaldığını ifade etti.

Hı, bu arada küresel eşitsizliğin büyüdüğüne, sürdürülebilir kalkınmanın büyük zorluklarla karşıya olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı raporda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 3'te 2'sine 2030'a kadar ulaşılamayacağı uyarısına yer verildiğinin altını çizen Hı, "Kalkınma arayışı 'sen kaybettin, ben kazandım' tarzı sıfır toplamlı bir oyun olmamalı. Pastayı büyütmek, pay kapmak için savaşmaktan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın fabrikası olmanın yanında pazarı da olmayı umuyoruz"

Hı, Çin'in son 5 yılda yılda ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettiğini, ekonomik hasılanın 140 trilyon yuana (20 trilyon dolar) ulaştığını, küresel ekonomik büyümenin yüzde 30'unu sağladığını belirtti.

Bu dönemde Çin'in dünyadan 15 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet ithal ettiğini ifade eden Hı, yurt dışına yatırımlarının bulundukları ülkelere toplam 300 milyar dolar vergi geliri sağladığını, istihdama ve yerel ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu vurguladı.

Hı, Çin'in süper büyüklükteki pazarının imkanlarını dünyaya daha fazla açarak ülkelere daha fazla imkan sağlamayı amaçladığının altını çizerek, "Dünyanın fabrikası olmanın yanında pazarı da olmayı umuyoruz." dedi.

Çin'in ithalat kısıtlamaları nedeniyle dışardan almak istediği birçok şeyi satın alamadığını belirten Hı, ticari meselelerinin güvenlik engeli haline getirildiğini kaydetti.

Hı Lifıng, Çin ile dış ticaret açığından yakınan ülkelerin mal ticaretindeki fazlalığına karşın Çin'in hizmetler ticaretinde uzun zamandır açık verdiğini ancak bundan şikayet etmediklerini hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Hı, Çin'in kapılarını dünyaya daha fazla açacağını vurgulayarak, "Çin, diğer ülkelerin rakibi değil, ortağıdır. Çin'in kalkınması dünya ekonomisi için tehdit değil, fırsattır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin, Çok Taraflı Ticaret Sistemini Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:49
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 22:26:50. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Çok Taraflı Ticaret Sistemini Savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.