Çin, Çok Taraflı Ticaret Sistemini Savundu

Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla dünya ticaretini ülkesinin lehine yeniden şekillendirmeye giriştiği bir dönemde, çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin korunması çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Hı, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşma yaptı.

Uluslararası uzmanlaşma, işbirliği ve tamamlayıcı üstünlükler ve kazan-kazan işbirliğine dayalı ekonomik küreselleşmenin tarihin hakim eğilimi olduğunu, Çin gibi çok sayıda ülkenin işine yaradığını ve hızlı kalkınmalarına olanak sağladığını aktaran Hı, "Ticaret ve tarife savaşlarının kazananı olmaz, üretim ve ticaret maliyetlerini artırmaktan başka işe yaramaz. Bunlar, dünya ekonomisini parçalar ve kaynakların küresel dağılımına zarar verir." dedi.

Hı, ülkeler arasında serbest ticaretin desteklenmesi ve herkese faydalı, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Küreselleşme mükemmel olmasa, çok sayıda soruna yol açsa da bunları çözmenin yolunun küreselleşmeyi reddetmek ve kendini tecrit etmek değil, sorunları diyalog yoluyla çözerek küreselleşmeyi doğru yönde ilerletmektir." ifadesini kullandı.

"Dünya orman kanuna geri dönmemeli"

Çok taraflı ticaret sisteminin son yıllarda ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hı, belirli ülkelerin tek taraflı eylemlerinin ve ticaret anlaşmalarının Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel ilkelerini ve kurallarını ihlal ettiğini, küresel ekonomi ve ticaret düzenine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Hı, DTÖ verilerine göre, üye ülkelerin birbirleriyle ticarette ayrım gözetmemesi ilkesini ifade eden "en çok kayırılan ülke" kuralına göre yapılan ticaretin dünya ticareti içindeki payının yüzde 80'den geçen yılın başında yüzde 72'ye gerilediğini hatırlattı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik ayrışmaların küresel ekonomik hasılayı yüzde 7 azaltabileceği tahmininde bulunduğuna dikkati çeken Hı, bunun hiçbir ülkenin faydasına olmadığını vurguladı.

Hı, "Her ülkenin kendi meşru haklarını ve çıkarlarını koruma hakkı var. Bir avuç ülkenin güce dayalı ayrıcalığı olmamalı, dünya orman kanununa geri dönmemeli." şeklinde konuştu.

"Pastayı büyütmek, pay kapmak için savaşmaktan daha önemli"

Bugünün dünyasında ekonomik büyümenin ivme kaybettiğine işaret eden Hı, IMF'nin dünya ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,1 olduğunu, bunun Kovid salgını öncesindeki yüzde 3,7'lik ortalamanın altında kaldığını ifade etti.

Hı, bu arada küresel eşitsizliğin büyüdüğüne, sürdürülebilir kalkınmanın büyük zorluklarla karşıya olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı raporda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 3'te 2'sine 2030'a kadar ulaşılamayacağı uyarısına yer verildiğinin altını çizen Hı, "Kalkınma arayışı 'sen kaybettin, ben kazandım' tarzı sıfır toplamlı bir oyun olmamalı. Pastayı büyütmek, pay kapmak için savaşmaktan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın fabrikası olmanın yanında pazarı da olmayı umuyoruz"

Hı, Çin'in son 5 yılda yılda ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettiğini, ekonomik hasılanın 140 trilyon yuana (20 trilyon dolar) ulaştığını, küresel ekonomik büyümenin yüzde 30'unu sağladığını belirtti.

Bu dönemde Çin'in dünyadan 15 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet ithal ettiğini ifade eden Hı, yurt dışına yatırımlarının bulundukları ülkelere toplam 300 milyar dolar vergi geliri sağladığını, istihdama ve yerel ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu vurguladı.

Hı, Çin'in süper büyüklükteki pazarının imkanlarını dünyaya daha fazla açarak ülkelere daha fazla imkan sağlamayı amaçladığının altını çizerek, "Dünyanın fabrikası olmanın yanında pazarı da olmayı umuyoruz." dedi.

Çin'in ithalat kısıtlamaları nedeniyle dışardan almak istediği birçok şeyi satın alamadığını belirten Hı, ticari meselelerinin güvenlik engeli haline getirildiğini kaydetti.

Hı Lifıng, Çin ile dış ticaret açığından yakınan ülkelerin mal ticaretindeki fazlalığına karşın Çin'in hizmetler ticaretinde uzun zamandır açık verdiğini ancak bundan şikayet etmediklerini hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Hı, Çin'in kapılarını dünyaya daha fazla açacağını vurgulayarak, "Çin, diğer ülkelerin rakibi değil, ortağıdır. Çin'in kalkınması dünya ekonomisi için tehdit değil, fırsattır." şeklinde konuştu.