Çin'de Bayram Seyahati Rekoru

09.02.2026 16:07
Çin'de Bahar Bayramı'nda 1,4 milyardan fazla seyahat yapıldı, aile ziyaretleri arttı.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı'nın ilk haftasında ülke içinde 1,4 milyardan fazla seyahat yapıldığı bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminin ilk haftasındaki seyahat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2-8 Şubat haftasında ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı 1,4 milyarı aştı.

Seyahatlerin 1,3 milyardan fazlası kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşirken demir yollarıyla 86 milyon, hava yollarıyla 16 milyon, nehir ve deniz hatlarında ise 4,9 milyon seyahat yapıldı.

Ay Yeni Yılı'nı içine alan Bahar Bayramı döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

Bahar Bayramı, Etkinlikler, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Son Dakika

