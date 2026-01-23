Çin'de Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
Çin'de Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaşacak

Çin\'de Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaşacak
23.01.2026 11:48
2025'te Çin'de buluş patentleri 5,32 milyona çıkacak, marka tescilleri 49,87 milyonu aşacak.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, Çin anakarasındaki geçerli buluş patenti sayısının 2025 yılı sonu itibarıyla 5,32 milyona ulaştığını duyurdu.

İdare tarafından cuma günü yapılan açıklamada 2025 yılında toplam 972.000 buluş patentinin onaylandığı, patent başvurularının inceleme süresinin ise 15 aya indirildiği bildirildi.

Yüksek değerli buluş patentlerinin ortalama sahiplik oranının ise her 10.000 kişi başına 16 patente ulaştığı kaydedildi.

Geçen yıl Çin anakarasında 4,2 milyondan fazla marka tescil edilirken, aktif tescilli toplam marka sayısının 2025 itibarıyla 49,87 milyonu aştığı belirtildi.

İdare ayrıca, dünyanın en değerli ilk 5.000 markası arasında Çinli markaların toplam değerinin 1,81 trilyon ABD dolarına ulaştığını ve bu sonuçla Çin'in küresel sıralamada ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaşacak - Son Dakika

Çin'de Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaşacak
