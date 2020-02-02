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Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi, binlerce tavuk telef oldu
6 saat önce
Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi
Çin'de yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan'da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.
"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre Hunan eyaletinde kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi saptandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:53
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