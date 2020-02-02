Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi, binlerce tavuk telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi, binlerce tavuk telef oldu - Son Dakika Dünya

Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi, binlerce tavuk telef oldu

6 saat önce

Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi

Çin'de kuş gribi salgını tespit edildi, binlerce tavuk telef oldu, System.String[]

Çin'de yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan'da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.


"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre Hunan eyaletinde kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi saptandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:53 
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