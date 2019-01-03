Çin'de Seri Katile İdam Cezası
1 saat önce İlandır
Çin'de 1988 ila 2002 yıllarında 11 kişiyi öldüren seri katilin idam cezası infaz edildi.
Çin
'de 1988 ila 2002 yıllarında 11 kişiyi öldüren seri katilin idam cezası infaz edildi.
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin'in Gansu eyaletinde 1988 ila 2002 yıllarında 11 kadını öldürmekle suçlanan Gao Çıngyong adlı seri katil, İç Moğolistan
Özerk Bölgesi'nde idam edildi.
Ağustos 2016'da tutuklanan Gao, geçen yıl mart ayında çıktığı mahkemede tecavüz, soygun, cinayet ve cesetleri istismar etmekle suçlanmış ve idam cezasına mahkum edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:15 Kaynak: AA
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