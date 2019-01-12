Son Dakika Haberleri: Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem

10 dakika önce

Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Doğu Türkistan, Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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