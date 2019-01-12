Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem
10 dakika önce
Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin
'e bağlı Doğu Türkistan
'da Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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