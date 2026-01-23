Çin’de Tüketim Malları Takas Programı Başarıya Ulaştı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin hükümetinin desteğiyle uygulamaya konulan tüketim malları takas programı 2025 yılında ülkede 366 milyon adet satış yapılmasına imkan sağladı. Böylelikle ürün satışlarında toplam 2,61 trilyon yuanlık (yaklaşık 373 milyar ABD doları) artış kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian perşembe günkü basın toplantısında, belirli büyüklüğün üzerindeki işletmelerin 2025 yılında bu programlar sayesinde ev aletleri, mobilya ve ofis malzemelerinin perakende satış tutarında bir önceki yıla göre çift haneli büyüme sergilediğini söyledi. He özellikle iletişim ekipmanlarının perakende satış değerinin yüzde 20,9 arttığını belirtti.

He, bu programların, tüketimin tüketicilerin yeşil ve akıllı ürünleri tercih etmesiyle tanımlanan yeni bir boyuta taşınmasını da teşvik ettiğini belirtti. Yeni enerjili araçların satışlarının geçen yıl yüzde 17,6 arttığını ve piyasaya giriş oranının yükselmeye devam ettiğini belirten He, "2025 yılı sonu itibarıyla ülkede satılan her 10 binek araçtan 6'sı yeni enerjili araçlardan oluşuyor" dedi.

He, tüketicilerin 2025 yılında satın aldığı en üst düzey enerji ve su tasarruf oranlarına sahip ev aletlerinin sayısının önceki yıla göre yüzde 20, akıllı gözlük, akıllı saat ve akıllı bileklik satışlarının ise yüzde 40'ın üzerinde arttığını söyledi.

Çin'de tüketim mallarının toplam perakende satışlarının geçen yıl 50,1 trilyon yuan düzeyine ulaştığına dikkat çeken He, uygulanan takas politikalarının, bu satışların ölçeğini artırdığını ifade etti. He, nihai tüketim harcamalarının ekonomik büyümeye katkı oranının ise yüzde 52'ye ulaştığını vurguladı.

He, bakanlık olarak tüketim pazarını canlandırma çabalarını sürdüreceklerini ve bu süreçte tüketimin teşvikinin halka fayda sağlamasını güvence altına alacaklarını ifade etti.