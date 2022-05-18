Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika
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Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı

18.05.2022 23:11
Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ve Konuma Dayalı Hizmet Birliği tarafından Çarşamba günü yayınlanan beyaz kitaba göre, ülkedeki uydu navigasyon ve yer hizmetleri sektörünün toplam hasıla değeri 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artışla 469 milyar...

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ve Konuma Dayalı Hizmet Birliği tarafından Çarşamba günü yayınlanan beyaz kitaba göre, ülkedeki uydu navigasyon ve yer hizmetleri sektörünün toplam hasıla değeri 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artışla 469 milyar yuana (yaklaşık 69,6 milyar ABD doları) ulaştı. Raporda, Çin'in, geçen yıl toplam 98 bin başvuruyla, uluslararası uydu navigasyon patent başvurularının başlıca kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Birliğin Başkan Yardımcısı Sun Zhongliang, yerli BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ne ait uygulamaların iş alanları ve günlük yaşamla geniş anlamda yer bulduğunu belirterek, toplu tüketimin BeiDou uygulamalarının başlıca sektörlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Bisiklet paylaşım hizmetlerinin önemine de değinen Sun, BeiDou konumlandırma çipi ile donatılmış bu türdeki bisikletlerin sayısının, ülke genelinde 450'den fazla kentte 5 milyona ulaştığını vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Navigasyon, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika
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