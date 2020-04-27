Çin'den ABD'li Maatje Benassi'ye "Vuhan'a virüsü sen getirdin" suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den ABD'li Maatje Benassi'ye 'Vuhan'a virüsü sen getirdin' suçlaması - Son Dakika Dünya

Çin'den ABD'li Maatje Benassi'ye "Vuhan'a virüsü sen getirdin" suçlaması

6 saat önce

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında "salgını sen bulaştırdın" kavgası sürüyor.

Çin'den ABD'li Maatje Benassi'ye

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında "salgını sen bulaştırdın" kavgası sürüyor. Pekin yönetimi, Amerikan ordusu mensubu ve bisikletçi Maatje Benassi'yi Vuhan'a koronavirüsü getirmekle suçladı. Amerikalı Maatje Benassi'nin suçlamalar nedeniyle hayatı alt üst olurken, Benassi " Hayatim tehlike altına" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Çin'de etkisini azaltmayı sürdürürken, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri salgından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları'na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Vuhan'a taşıyan kişi  olarak ilan edildi. ABD medyasından CNN'in haberine göre,Benassi'nin salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini açıkladı.

VUHAN'A VİRÜSÜ YAYAN KİŞİ OLARAK İLAN EDİLDİ

Amerikan ordusuna bağlı çalışan ve aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi'nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğu belirtildi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.

TEK SUÇU VUHAN'DAKİ YARIŞLARA KATILMAK

Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını belirtti. Benassi,  bu iddiaların tek dayanağının kasım ayında Vuhan'daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Benassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediği de belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:44 Kaynak: DHA

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