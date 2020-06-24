Çin'den Arap Birliği kararına destek - Son Dakika

Çin, Arap Birliği'nin Libya meselesinde aktif rol oynamasına destek verdiğini açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bugün başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Mısır'ın talebi üzerine düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları zirvesinde Libya ile ilgili alınan kararları değerlendirdi. Çinli Sözcü, Arap Birliği'nin Libya konusunda aktif rol oynamasını ve 6 Haziran'da yayımlanan Kahire Bildirgesi dahil olmak üzere tansiyonu düşürmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini söyledi. Zhao, "Çin, Libya'ya yabancı güçlerin askeri müdahalesine karşı çıkıyor ve Libya'da askeri yollardan bir çözümün mümkün olmadığına inanıyor" dedi. İlgili tarafların, meseleyi BM çerçevesinde ve siyasi kanallardan çözmesi gerektiğine işaret eden sözcü, tarafların aynı zamanda terörle mücadele konusuna da önem vermeleri gerektiğini belirtti. Zhao Lijian, "Çin, Libya'da çatışan tüm tarafları ülkenin çıkarlarına ve halkın refahına odaklanmaya, Libya'daki durumu yeniden istikrara kavuşturmak için bir an önce ateşkes müzakerelerini başlatmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.



Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Kahire yönetiminin yaptığı çağrı üzerine toplanmıştı. - PEKİN