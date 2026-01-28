Çin'den BM'ye İşbirliği Vurgusu

VİYANA, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, Viyana'daki uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlara üye devletlerle iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, mevcut uluslararası sistemi kararlılıkla savunmaya ve BM'nin yetki ve statüsünü güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Li, Viyana'daki BM binasında düzenlenen Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı resepsiyonunda konuşma yaptı.

Etkinliğe Viyana'daki BM ve diğer uluslararası kuruluşların yetkilileri, daimi temsilciler, diplomatlar ve uluslararası personelin de aralarında bulunduğu 800'den fazla kişi katıldı.

Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi oluşturmak üzere Çin tarzı bir çözüm önerisi sunduğunu belirten Li, bunun BM'nin temel konumu ve öncü rolünü yeniden canlandırmaya yardımcı olacağını ifade etti. Li, kalkınmayla ilgili konuların yeniden küresel yönetişim gündeminin ilk sıralarına alınmasını güçlü şekilde teşvik edeceklerini, Küresel Güney'in temsilini ve sesini güçlendireceklerini ve BM'nin barış ve kalkınma davasına daha büyük katkılar sağlayacaklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Genel Direktörü Gerd Mueller de BM sisteminin an itibarıyla baskı altında olduğuna dikkat çekerek, istikrar, barış ve özgürlük için, BM sisteminin dünyadaki istikrarlı ortaklarından olan Çin'in çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

Diğer BM kurumlarının temsilcileri de çeşitli alanlarda çok taraflı işbirliğine verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını ifade etti.

Resepsiyonda geleneksel Çin aslan dansı gösterisi, keman ve koro performansları ve kaligrafi sergileri de yer aldı.

Çin takvimine göre 17 Şubat 2026'da At Yılı başlayacak.