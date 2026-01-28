Çin'den BM'ye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den BM'ye İşbirliği Vurgusu

28.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Li Song, Viyana'da BM sistemini güçlendirme ve küresel yönetişimi geliştirme isteğini dile getirdi.

VİYANA, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, Viyana'daki uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlara üye devletlerle iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, mevcut uluslararası sistemi kararlılıkla savunmaya ve BM'nin yetki ve statüsünü güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Li, Viyana'daki BM binasında düzenlenen Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı resepsiyonunda konuşma yaptı.

Etkinliğe Viyana'daki BM ve diğer uluslararası kuruluşların yetkilileri, daimi temsilciler, diplomatlar ve uluslararası personelin de aralarında bulunduğu 800'den fazla kişi katıldı.

Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi oluşturmak üzere Çin tarzı bir çözüm önerisi sunduğunu belirten Li, bunun BM'nin temel konumu ve öncü rolünü yeniden canlandırmaya yardımcı olacağını ifade etti. Li, kalkınmayla ilgili konuların yeniden küresel yönetişim gündeminin ilk sıralarına alınmasını güçlü şekilde teşvik edeceklerini, Küresel Güney'in temsilini ve sesini güçlendireceklerini ve BM'nin barış ve kalkınma davasına daha büyük katkılar sağlayacaklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Genel Direktörü Gerd Mueller de BM sisteminin an itibarıyla baskı altında olduğuna dikkat çekerek, istikrar, barış ve özgürlük için, BM sisteminin dünyadaki istikrarlı ortaklarından olan Çin'in çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

Diğer BM kurumlarının temsilcileri de çeşitli alanlarda çok taraflı işbirliğine verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını ifade etti.

Resepsiyonda geleneksel Çin aslan dansı gösterisi, keman ve koro performansları ve kaligrafi sergileri de yer aldı.

Çin takvimine göre 17 Şubat 2026'da At Yılı başlayacak.

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Diplomasi, Viyana, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den BM'ye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:48:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'den BM'ye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.