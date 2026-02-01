BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'de meydana gelen feribot kazasının ardından Filipinli mevkidaşı Ma. Theresa Lazaro'ya taziye mesajı gönderdi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang cumartesi günkü mesajında, kazada yaşanan can ve mal kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Filipinler Feribot Kazası için Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?