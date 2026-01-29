Çin'den Filistinli Mültecilere İnsülin Yardımı - Son Dakika
Çin'den Filistinli Mültecilere İnsülin Yardımı

29.01.2026 16:05
Çin, Ürdün'deki Filistinli mültecilere insülin şırıngası yardımı yaptı, ihtiyaç duyan 43.000 kişiye ulaşacak.

AMMAN, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'yla (UNRWA) işbirliği içinde Ürdün'deki Bekaa Mülteci Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Filistinli mültecilere insülin şırıngası yardımı yaptı.

Çin'in Ürdün Büyükelçisi Guo Wei çarşamba günü yapılan bağışın Filistinlilere yönelik insani yardıma ve UNRWA'ya uzun süredir verdikleri desteği yansıttığını söyledi. Guo, Filistinlilere yönelik insani yardım çabalarını desteklemek üzere ajansla çeşitli kanallar aracılığıyla işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu'nun finanse ettiği projenin, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de insülin tedavisine ihtiyaç duyan 43.000'den fazla Filistinli mülteciye fayda sağlanması bekleniyor. Yalnızca Ürdün'de diyabetten muzdarip yerel mültecilerin en az bir yıllık ihtiyacını karşılayacak 11 milyondan fazla şırınga dağıtılacak.

Şırınga almaya gelen Rayda Cevabre, kampın sağlık merkezinde bir aydan fazla süredir stokların tükenmiş olduğunu, bu nedenle eczaneden şırınga satın almak zorunda kaldığını hatırlatarak, paradan tasarruf amacıyla şırıngaları tekrar tekrar kullandığını söyledi. Cevabre artık günde iki kez kesintisiz insülin enjeksiyonu yapabildiğini belirtti.

Ürdün'de bulunan yaklaşık 30.000 Filistinli mülteciden yaklaşık 14.000'i günlük olarak insülin iğnesine ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Xinhua

