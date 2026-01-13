Çin'den G7'nin Kritik Maden Açıklamalarına Tepki

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının kritik madenler konusundaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
G7 ülkelerinin maliye bakanlarının, kritik madenlerde Çin'e bağımlılığı azaltma sürecini hızlandırma konusunda pazartesi günü uzlaştığına ilişkin haberler basına yansımıştı.
Mao salı günü düzenlenen basın toplantısında, küresel kritik maden tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin sağlanması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirtti.
Mao, tüm tarafların bu yönde sorumluluğu bulunduğuna inandıklarını söyledi.
