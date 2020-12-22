Çin'den Hong Konglu muhalif Law'un İngiltere'ye iltica talebinde bulunmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Çin'den Hong Konglu muhalif Law'un İngiltere'ye iltica talebinde bulunmasına tepki Açıklaması

22.12.2020 14:59
Çin'den Hong Konglu muhalif Law'un İngiltere'ye iltica talebinde bulunmasına tepki Açıklaması, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin muhalif isimlerinden Nathan Law'ın İngiltere'ye iltica talebine tepki göstererek, "Çin'in, herhangi bir şekilde iç işlerine müdahale edilmesi teşebbüsüne şiddetle karşı çıkacağını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin muhalif isimlerinden Nathan Law'ın İngiltere'ye iltica talebine tepki göstererek, "Çin'in, herhangi bir şekilde iç işlerine müdahale edilmesi teşebbüsüne şiddetle karşı çıkacağını" bildirdi.

CGTN'nin haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, Hong Kong'daki muhalif isimlerden Law'un İngiltere'ye iltica talebine yönelik açıklamalarda bulundu.

Vang, "Çin'in iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale eden, suçluları barındıran veya Hong Kong yargısına müdahale eden herhangi bir kişi, kurum veya devlete şiddetle karşı çıktıklarını" belirtti.

Hong Kongluların hak ve çıkarlarının yasalara uygun olarak korunduğunu, buna rağmen meydana gelecek herhangi bir yasa dışı eylemin de cezalandırılacağını dile getiren Vang, "Law, Hong Kong polisi tarafından aranan bir zanlıdır. Çin, suçluları siyasi amaçlarla koruyan herhangi bir güce karşıdır ve yurt dışına iltica için yalvaran bu suçlular da bilsinler ki hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklar." dedi.

Law, yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden hemen önce üyesi bulunduğu önemli muhalif grup Demosisto'dan ayrılmıştı. Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsili bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti. Law da söz konusu protestoların ardından Demosisto Partisini kurarak siyasete girmişti.

Hong Kong'da 2016'da düzenlenen Yasama Konseyi (yerel meclis) seçimlerinde delegeliğe hak kazanan Law, Mecliste yemin metnini kasten değiştirerek okuması nedeniyle delegelik hakkını kaybetmişti. Çin yargısı, en son 16 Ekim'de Law'a yönelik tutuklama talebi çıkarmıştı.

"ABD küresel tedarik zincirini tehlikeye atıyor"

Öte yandan Vang, ABD'nin Çinli şirketleri Çin'in bazı askeri kurumlarıyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle kara listeye alınmasına ilişkin, "Bu hareket, serbest ticaret kurallarına ciddi zarar veriyor, küresel tedarik zincirini ciddi şekilde tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Çin hükümeti olarak ABD'nin bu adımına kesinlikle karşı çıktıklarını belirten Vang, "ABD'yi bir an önce yanlış eylemlerini durdurmaya Çin şirketleri dahil ülkedeki bütün ülkelerin firmalarına adil muamelede bulunmaya" çağırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı dün askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle ABD ürün ve teknolojilerini almaları kısıtlanan Çinli ve Rus şirketlerin listesini yayımlamış, "Askeri Son Kullanıcı Listesi" olarak adlandırılan listede 58'i Çinli ve 45'i Rus olmak üzere toplam 103 şirketin yer aldığı kaydedilmişti.

Listede yer alan şirketlerin askeri bağlantılarının belirlendiği aktarılan açıklamada, ihracatçıların belirli ürünleri bu şirketlere ihraç edebilmek için lisans almasının gerekeceği bildirilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hong Kong, İltica, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den Hong Konglu muhalif Law'un İngiltere'ye iltica talebinde bulunmasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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