Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı

27.01.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Japonya'nın Taiwan üzerine yorum yapma hakkı olmadığını vurgulayarak uyarıda bulundu.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın tarihsel ya da hukuki açıdan Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yorum yapma hakkı bulunmadığını belirterek, Japonya'ya Taiwan meselesinde sorun çıkarmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin kısa süre önce Taiwan ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takaiçi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Taiwan Boğazı'nda olağanüstü bir durum yaşanması halinde ABD ve Japonya'nın vatandaşlarını tahliye etmek üzere koordineli hareket edebileceğini belirterek, Japonya'nın bu tür durumlarda müttefiklerini terk etmeyeceğini ifade etmişti.

Guo, Japon tarafının söz konusu ifadelerinin, Japonya'daki sağcı güçlerin cepheleşme yaratma, kargaşa çıkarma, yeniden militarizasyonu ilerletme çabalarını ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene meydan okuma niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Guo, bu tür hamlelerin hem bölgesel barış ve istikrarı hem de Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

Guo, uluslararası toplumun bu tür eylemlere karşı son derece dikkatli olması ve kararlılıkla tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Japonya'nın geçmişte Taiwan'ı yarım asır boyunca sömürgeleştirdiğini, sayısız suç işlediğini ve Çin halkına karşı ciddi tarihi sorumluluk taşıdığını belirten Guo, "Japonya'nın ister tarihsel ister hukuki açıdan olsun Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yorum yapma hakkı yoktur" dedi.

Guo, "Japonya'yı bir kez daha Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özüne ve verdiği taahhütlere bağlı kalmaya, hatalarını gözden geçirip düzeltmeye ve Taiwan meselesinde manipülasyon ve provokasyonlarına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:30:36. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.