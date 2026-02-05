Çin'den Küba'ya Destek Mesajı - Son Dakika
Çin'den Küba'ya Destek Mesajı

05.02.2026 19:17
Çin, ABD'nin müdahalelerine karşı Küba'nın egemenliğini destekleyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'de Monroe Doktrini'ni canlandırarak yeni bir müdahaleciliğe yöneldiği dönemde, bölge ülkesi Küba'nın egemenliği ve güvenliğini desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Latin Amerika'daki durumun halen karmaşık ve derin değişimler geçirdiğine işaret eden Vang, "Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekliyor. Dış güçlerin gereksiz müdahalelerine ve Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkından mahrum bırakılmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in Küba'ya elinden gelen her türlü yardımı ve desteği sağlayacağını, Küba ve benzer görüşteki ülkelerde Küresel Güney'in dayanışmasını güçlendirmek, bölge ve dünya barışını korumak için birlikte çalışacağını belirtti.

Konuk Bakan Rodriguez de Küba ve Çin'in kardeş ve yoldaş ülkeler olduğunu vurgulayarak, dış blokaj ve yaptırımlara karşı çıkarak Küba halkını desteklediği ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladığı için Çin'e teşekkür etti.

ABD'nin Küba'ya petrol blokajı

Rodriguez'in ziyaretinin, ABD'nin yeni Monroe Doktrini söylemiyle Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik ve askeri nüfuz hakkı talep ettiği, Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Küba'ya petrol akışını kesmeye yönelik hamlelere giriştiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

