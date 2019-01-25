Son Dakika Haberleri: Çin'den Soros'un Eleştirilerine Yanıt

Çin'den Soros'un Eleştirilerine Yanıt

2 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un, Çin'e yönelik açıklamalarını "anlamsız ve reddetmeye değmez" olarak niteledi.

Çin'den Soros'un Eleştirilerine Yanıt, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un, Çin'e yönelik açıklamalarını "anlamsız ve reddetmeye değmez" olarak niteledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Soros'un Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) Çin eleştirilerine, "Doğruyu yanlış göstermeye çalışanların sözleri anlamsız ve reddetmeye değmez." ifadeleriyle yanıt verdi.

"Günümüz dünyasında kimin kapıları açıp yolları tamir ettiği, kimin kapıları kapatarak, duvarlar inşa ettiği belli." diye konuşan Hua, Soros'un tutumunu düzeltmesini ve objektif olarak Çin'in kalkınmasına bakmasını umduklarını dile getirdi.

Soros, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen WEF'de "Çin, dünyadaki tek otoriter rejim değil ancak en müreffehi, en güçlüsü ve teknolojik açıdan en ilerideki. Ancak bu durum Çin'i açık toplumların en büyük düşmanı haline getiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmasını hedefleyen proje Kuşak ve Yol'un, "diğer ülkelerinin değil, Çin'in çıkarları için inşa edildiğini" öne süren Soros, "yabancı ülkelerin yetkililerinin bu proje konusunda Çin'den kredi almak için rüşvet kabul ettiğini" iddia etmişti.

Soros ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, vatandaşlarını puanlama yoluyla ülkedeki otoritesini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:02 Kaynak: AA

George Soros, Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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