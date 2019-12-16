Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış - Son Dakika Dünya

Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış

6 saat önce

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Uygur Türklerine yapılan zulümle alakalı sosyal paylaşımı paylaşımı sonrası Çin devletinden "resmi açıklama" geldi. Pekin yönetimi Arsenalli oyuncunun "yalan haberlerle kandırıldığını" ve Özil'in Doğu Türkistan'a gelip "kendi gözleriyle yapılanları" görmesi gerekti

Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış, System.String[]

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlıklara yapılan zulümle alakalı sosyal paylaşımı paylaşımı sonrası Çin devletinden "resmi açıklama" geldi.


Pekin yönetimi Arsenalli oyuncunun "yalan haberlerle kandırıldığını" ve Özil'in Doğu Türkistan'a gelip "kendi gözleriyle yapılanları" görmesi gerektiğini belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mesut Özil, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:18 
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