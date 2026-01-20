Çin'den Yatırım ve Tüketim Teşviki

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, özel yatırımları ve tüketimi teşvik etmeye yönelik önlemlerden oluşan bir paket açıkladı. Salı günü açıklanan pakette, kişisel tüketim kredileri için tüzel borç verme ve faiz sübvansiyonlarına yönelik bir özel garanti programı da bulunuyor.

Maliye Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli departmanların ortaklaşa yayımladığı resmi belgelere göre, toplamda 500 milyar yuana (yaklaşık 71,42 milyar ABD doları)

ulaşan söz konusu özel garanti programı, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin özel yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

2 yıllık bir süre boyunca Ulusal Finansman Garantisi Fonu aracılığıyla uygulanacak program, sadece orta ve uzun vadeli kredileri değil, aynı zamanda fabrika genişletme, mağaza yenileme ve işletme sermayesi gibi günlük operasyonlara ilişkin finansman ihtiyaçlarını da kapsayacak.

Öte yandan bakanlık, mikro, orta ve küçük ölçekteki işletmeler için bir kredi faizi sübvansiyon politikası da uygulamaya koyacak. Bu politika 1 Ocak'tan itibaren hükümetin yeni politika temelli finansal araçlarının sağladığı yeni çıkarılmış sabit varlıklı kredi ve fonları da kapsayacak.

Politika, kilit öneme sahip sanayi zincirleri ve bu zincirlerin ilk ve son aşamalarındaki sektörlerin yanı sıra üretici hizmetlerine odaklanacak.

Faiz sübvansiyonları, maksimum sübvansiyon süresi 2 yıl olmak üzere yıllık 1,5 yüzde puan olarak uygulanacak. Borç alan başına, sübvansiyon için uygun kredi miktarı 50 milyon yuan, maksimum faiz sübvansiyonu ise 1,5 milyon ile sınırlı olacak.

İlk aşamada bir yıllığına uygulanacak politika, fiili durumlara bağlı olarak uzatılabilecek.

Maliye Bakanlığı salı günü tüketimi artırmak amacıyla hizmet sektöründeki ticari kuruluşlara yönelik krediler için ve kişisel tüketim kredileri için mevcut faiz sübvansiyonu politikalarını da iyileştirdiğini ve bu politikaları 2026'nın sonuna kadar uzattığını da duyurdu.