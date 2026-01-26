Çin ile BAE Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

ABU DABİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi arasında direkt uçak seferleri başladı. Böylelikle Çin'in Air China havayolu şirketinin işlettiği seferlerle iki başkent arasındaki ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

İlk seferini 278 yolcu ile yapan uçak, geçtiğimiz cumartesi akşamı Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na indi. İki başkent arasında Boeing 787 tipi uçaklarla haftada dört kez yapılacak seferler Air China'nın 2026 yılında başlattığı ilk yeni uluslararası hizmeti olarak kayda geçti.

Yeni rotanın iki ülke arasındaki halklar arası ilişkileri, ekonomik ve ticari işbirliği ve kültürel etkileşimleri yönelik daha verimli ve uygun bir hava koridoru sağlayarak Çin ile BAE arasındaki havacılık ağını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Air China yetkilisi de yolcularına güvenli, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Sektör kaynakları, söz konusu rotanın açılmasının iki ülke arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki tatbiki işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.