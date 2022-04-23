Çin'in ABD Büyükelçisi: Çin ile ABD Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler Doğası Gereği Kazan-kazan Durumunda - Son Dakika
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Çin'in ABD Büyükelçisi: Çin ile ABD Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler Doğası Gereği Kazan-kazan Durumunda

23.04.2022 17:32
Çin'in ABD Büyükelçisi: Çin ile ABD Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler Doğası Gereği Kazan-kazan Durumunda

CHICAGO, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin doğası gereği kazan-kazan durumu olduğunu ve iki ülke arasındaki normal ticari bağları mümkün olan en kısa sürede tekrar oluşturmanın her...

CHICAGO, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin doğası gereği kazan-kazan durumu olduğunu ve iki ülke arasındaki normal ticari bağları mümkün olan en kısa sürede tekrar oluşturmanın her iki tarafın da ortak arzusu olduğunu söyledi. Qin, açıklamasını ABD'nin Iowa eyaletinin başkenti olan Des Moines'da düzenlenen 2022 Çin-ABD Üst Düzey Tarım Diyaloğu'nda yaptı. ABD'nin Orta Batı eyaletleri Illinois, Iowa ve Minnesota'yı ziyaret eden Çin'in ABD Büyükelçisi'nin Des Moines'e gelişi Iowa'daki ikinci durağı oldu. Çin ile ABD'nin tarım alanındaki işbirliğinin özel bir önem taşıdığını söyleyen Qin, "Pandeminin yeniden görülmeye başlanması, küresel toparlanma sürecinin kırılganlığı, iklim değişikliğinin daha da hızlanması ve bölgesel çatışmaların büyümesiyle birlikte, gıda güvenliği yeniden Çin, ABD ve dünyanın geri kalanının karşı karşıya olduğu önemli bir nesnel sorun haline geldi" dedi.

ABD'nin "altın mısır kuşağı"nda gördükleri ve duyduklarıyla ilgili konuşan Qin, ABD tarımının düşük karbonlu ve yeşil bir geçiş döneminde olduğunu anlamaya başladığını söyledi. Bu kapsamda çiftçilerin çevre kirliliğini önlemek için karbon yakalama ve depolama amacıyla gelişmiş teknolojiler ve yöntemler uyguladığını, metan emisyonunu azaltmak için kaliteli yemler kullandığını belirtti. Qin Gang, Çin'in 2030'dan önce karbon zirvesine ve 2060'tan önce de karbon nötrlüğüne ulaşma hedefleri belirlediğini ve bunun da kesinlikle Çin ve ABD'nin tarım alanındaki işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağını sözlerine ekledi. Qin, Çin'in son iki yıl içinde, ticaret anlaşmasının birinci aşamasını tam olarak uygulamak amacıyla muazzam çaba sarf ettiğini söyledi. Qin Gang, "Pandemiye rağmen mücbir sebep maddesini kullanmadık ve hatta ABD soya fasulyesi, tahıl, et, su ürünleri ve meyvelerine yönelik karşı önlem tarifeleri için piyasaya dayalı bir ihraç sürecini benimsedik. Bu tamamen samimiyetimizi ve iyi niyetimizi gösteriyor" dedi.

ABD-Çin İş Konseyi tarafından yakın zamanda yayımlanan 2022 ABD İhracat Raporu'na atıfta bulunan Qin, "Çin ticaret anlaşmasının birinci aşamasını uygularken ABD'li çiftçiler milyarlarca dolar yağlı tohum ve tahıl ile bir milyar dolardan fazla et ürünü ihraç etti. Bu da Amerika'nın kalbinde yer alan çiftçilerin refahını iyileştirdi" dedi. Öte yandan Qin Gang, bu ihracattaki büyümenin onun üzerinde ABD kongre bölgesinde binlerce yeni iş sağladığını da sözlerine ekledi. Çin'in ABD Büyükelçisi, "Büyük tarım üreticileri, tüketicileri ve tüccarları olarak Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünya genelinde tarımsal kalkınma ve gıda güvenliğinde karmaşık ve ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuz için zorluklarla birlikte mücadele etmesi, tarımın istikrarlı gelişimini sağlaması, tarımsal tedarik zincirlerinin direncini artırması, ülke içinde gıda güvenliğini sağlaması ve uluslararası gıda güvenliği için işbirliğini teşvik etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyükelçiliği, ABD Heartland Çin Derneği ve Uluslararası Değişim için Çin Tarım Derneği tarafından ortaklaşa desteklenen Çin-ABD Üst Düzey Tarım Diyaloğu, Çin ve ABD'den 500'den fazla tarım alanında yetkili, tarım birliği ve işletme sahibinin şahsen veya çevrimiçi olarak katılımıyla düzenlendi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in ABD Büyükelçisi: Çin ile ABD Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler Doğası Gereği Kazan-kazan Durumunda - Son Dakika
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