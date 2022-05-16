Çin'in Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 5,7 Oldu - Son Dakika

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, bu yılın ilk dört ayında yüzde 5,7 oldu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre söz konusu dönemde toplam 4,06 milyon yeni kentsel iş yaratıldı. Nisan ayında Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, Mart ayına göre 0,3 yüzde puan artarak yüzde 6,1'e çıktı. İşgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubundaki kişiler arasında oran yüzde 5,3 olarak hesaplandı.

Verilere göre önde gelen 31 kentteki ankete dayalı işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 6.7 olarak gerçekleşti. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsiz kişilerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor. Hükümetin çalışma raporuna göre Çin, 2022 yılında 11 milyonun üzerinde yeni kentsel iş yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5'in altında tutmayı amaçlıyor.