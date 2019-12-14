Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi

7 saat önce

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları İzmir'de protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları İzmir'de protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Konak Meydanı'ndaki Yalı Camii önünde toplanan grup, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı potikiları ve hak ihlallerine tepki gösterdi.

İHH yetkilisi Halit Çelik, Alperen Ocakları İzmir Başkanı Eyüp Kuzucu ve gazeteci yazar Adem Özköse'nin Doğu Türkistan'da yaşananları ilişkin konuşma yaptığı eylemde Çin'e baskı yapılarak zulmün bir an önce durdurulması için girişimlerde bulunulması gerektiği ifade edildi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı
Sendikaya yapılan suçüstü kumar baskınında 101 kişiye işlem yapıldı Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi

Son Dakika Haberleri
22:40 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
22:38 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
22:36 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
22:35 TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:42:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]