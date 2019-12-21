Çin'in Doğu Türkistan politikaları ASAM'da ele alındı - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) düzenlenen "Doğu Türkistan'da Olup Bitenler" başlıklı konferansta konuşuldu.

Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz ile uyghurnet.org yayın yönetmeni Hamit Göktürk'ün de katıldığı konferansta konuşan toplama kampı mağduru aktivist Gülbahar Celilova, yaşadıklarını anlattı.

Celilova, Urumçi'de tutuklandığını belirterek, "3 polis beni götürdü. Bana teröristlere yardım ettiğime dair ifadelerin bulunduğu bir kağıt verdiler. Bana 'Neden Türkiye'ye gittin, kimlerle görüştün, namaz kılıyor musun, çocukların namaz kılıyor mu?' gibi sorular sordular." dedi.

Sorgusunun ardından kampa götürüldüğünü dile getiren Celilova, farklı yaş gruplarından kadınların kaldığı bir yere bırakıldığını söyledi. Celilova, bütün kadınların ellerinin ve ayaklarının zincirli olduğunu anlatarak 15 aydan fazla kampta kaldığını söyledi.

Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Oğuz ile uyghurnet.org yayın yönetmeni Göktürk de Çin'in uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.