Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif - Son Dakika

Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif

27.11.2020 23:48
Çin'in

Çin'in, Kovid-19 salgınının Vuhan şehrinde başlamadığını iddia etmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ Acil Durum Uzmanı Mike Ryan, Çin'in söz konusu iddiasının oldukça spekülatif olduğunu belirterek, "Araştırmanıza ilk insan vakalarının ortaya çıktığı yerden başlarsınız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk çıktığı ülke olarak bilinen Çin'de devlet medyası virüsün ülkeye dondurulmuş gıdalar içerisinde gelmiş olabileceğini belirterek, salgının izlerinin daha önce İspanya ve İtalya'da görüldüğüne dair bilimsel çalışmalar yayımladı.

Euronews'in haberine göre; iktidardaki Komünist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde de "Kovid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir" ifadeleri yer aldı.

"OLDUKÇA SPEKÜLATİF BİR İDDİA"

Pekin'den gelen haberler üzerine bugün ise Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Uzmanı Mike Ryan, DSÖ'nün geçen yıl Aralık ayında ilk kez tespit edilen Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmadığını söylemesinin "oldukça spekülatif" olacağını belirtti.

Cenevre'de sanal bir brifingde konuşan Ryan, "Araştırmanıza ilk insan vakalarının ortaya çıktığı yerden başlarsınız" şeklinde konuştu.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 446 binden fazla insan hayatını kaybetti, 61 bin 827 bini aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

Çin'in Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif

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Son Dakika Dünya Çin'in 'Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil' iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif - Son Dakika Dünya


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