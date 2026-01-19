Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Düştü

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 3,8 azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları 48,5 trilyon yuana (yaklaşık 6,9 ABD doları) ulaştı.

Büro'ya göre bu düşüşün başlıca nedeni gayrimenkul yatırımlarındaki zayıflık. Gayrimenkul sektörü hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 0,5 düştü.

İmalat sektörüne yapılan yatırım geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarken, altyapı yatırımları ise yüzde 2,2 azaldı. Gayrimenkul geliştirme yatırımları ise aynı dönemde yüzde 17,2 arttı.

Birincil sanayi yatırımları yıllık bazda yüzde 2,3, ikincil sanayi yatırımları yüzde 2,5 artarken, üçüncül sanayi yatırımlarında ise yüzde 7,4 gerileme görüldü.

Yüksek teknoloji sektörlerinde bilgi hizmetlerine yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4, havacılık araç ve ekipman imalatına yapılan yatırım ise yüzde 16,9 artış gösterdi.

Aralık 2025'te sabit varlıklara yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,13 azaldı.