Çin'in Sanayi Karlarındaki Büyüme Ocak-Nisan Döneminde Yavaşladı - Son Dakika
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Çin'in Sanayi Karlarındaki Büyüme Ocak-Nisan Döneminde Yavaşladı

27.05.2022 13:27
Çin'in Sanayi Karlarındaki Büyüme Ocak-Nisan Döneminde Yavaşladı

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi verilere göre önde gelen sanayi şirketlerinin kar büyümesi, yurtiçi Kovid-19 vakalarında yaşanan yeniden artışın etkisiyle bu yılın ilk dört ayında yavaşladı.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi verilere göre önde gelen sanayi şirketlerinin kar büyümesi, yurtiçi Kovid-19 vakalarında yaşanan yeniden artışın etkisiyle bu yılın ilk dört ayında yavaşladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre yıllık ana ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,97 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin karları, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artış gösterdi; bu sayı, ilk üç ayda sergilenen yüzde 8,5'lik artışa göre yavaşlama anlamına geliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Mayıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

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