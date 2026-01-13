Çin'in Yeni İnsansız Uçağı: Tianma-1000 - Son Dakika
Çin'in Yeni İnsansız Uçağı: Tianma-1000

Çin'in Yeni İnsansız Uçağı: Tianma-1000
13.01.2026 13:36
Tianma-1000, lojistik ve acil kurtarma görevlerini birleştiren yeni insansız nakliye uçağı.

YULİN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen insansız nakliye uçağı "Tianma-1000", lojistik taşımacılık, acil kurtarma ve malzeme teslimatı gibi görevleri tek bir platformda birleştiriyor.

Çin Kuzey Sanayi Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Xi'an ASN Teknoloji Grubu Limited Şirketi tarafından geliştirilen araç, ülkede yüksek irtifadaki karmaşık arazi koşullarına uyum sağlayabilen, ultra kısa mesafeden kalkış ve iniş yapabilen ve kargo taşımacılığı ile hava ikmali modları arasında hızlı geçiş imkanı sunan ilk insansız nakliye uçağı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

