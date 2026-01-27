Çin'in Yoksullukla Mücadele Başarısı - Son Dakika
Çin'in Yoksullukla Mücadele Başarısı

27.01.2026 16:44
Çin'in yoksulluğu ortadan kaldırma politikaları, eğitim ve kentleşme ile orta sınıfı büyütüyor.

İSTANBUL, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik uzun soluklu ve hedef odaklı politikaları, milyonlarca insanın yaşam koşullarında kalıcı iyileşme sağlarken, ülkenin kendine özgü kalkınma yaklaşımı uluslararası çevrelerde yakından izleniyor.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster'e göre bu başarının arkasında süreklilik ve istikrarın yanı sıra kamu otoritesinin yönlendirici rolü, merkezi planlama anlayışı ve disiplinli ve örgütlü bir yoksullukla mücadele stratejisi bulunuyor.

Bu sürecin yalnızca gelir artışıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Doster, Xinhua'ya verdiği röportajda, "Orta sınıflaşmaya, zenginleşmeye, kentleşmeye koşul olarak eğitim düzeyi artıyor. Ortalama yaşam süresi artıyor. Çinli emekçinin, Çinli işgücünün kalifikasyonunun niteliği artıyor. Yani artık karşımızda mavi yakalıdan beyaz yakalıya dönüşmekte olan bir Çinli emekçi profili var" ifadelerini kullandı.

Çin'deki dönüşümün toplumsal yaşama da yansıdığına işaret eden Doster, "Tipik orta sınıf davranışları, eğitimle ve kentleşmeyle birlikte yurtiçi ve yurtdışında tatile çıkmak, daha iyi yaşamak, giyime kuşama, kültür ve sanata daha fazla bütçe ayırmak, çocukların eğitimine daha fazla kaynak aktarmak gibi başlıklar altında karşımıza çıkıyor" dedi.

Doster, Çin'de artan orta sınıf ve iç tüketim ile birlikte Çinli turistlerin yurtdışına yönelik ilgisinin, başta enerji, gıda, turizm, perakende ve hizmet sektörleri olmak üzere birçok alanda Çin'le ticaret yapan ülkeler için yeni pazar olanakları yarattığına dikkat çekti. Doster'e göre bu süreç, teknoloji transferi, ortak yatırımlar, akademik işbirlikleri ve tedarik zincirlerinin genişlemesi gibi alanlarda da bölgesel ve küresel etkilere yol açıyor.

Doster, merkezi planlama kapasitesi, parti örgütünün disiplinli yapısı ve değişen koşullara uyum sağlayabilme esnekliğinin, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında belirleyici rol oynadığını düşünüyor. Doster, bu yönüyle Çin'in yoksullukla mücadele deneyiminin, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından dikkatle incelenmesi gereken önemli dersler içerdiğini vurguluyor.

Her ülkenin kendi toplumsal, siyasal ve ekonomik koşullarının farklı olduğuna işaret eden Doster, buna karşın Çin'in uzun vadeli kamu politikaları üretme ve uygulama kapasitesinin başarıda ortak bir payda sunduğunun altını çiziyor.

"Eğer bu süreç Batı'nın liberal demokrasi ve neoliberal ekonomi politikaları çerçevesinde yürütülmüş olsaydı, yoksulluğu bu ölçekte yenmek mümkün olmazdı" diyen Doster, piyasa merkezli kapitalist modellerin özellikle büyük nüfuslu ülkelerde gelir ve servet eşitsizliğini derinleştirdiğini, bu nedenle de gelişmiş ekonomilerde dahi zengin-yoksul uçurumunun kalıcı bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua

